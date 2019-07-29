НАПК нашло нарушения в декларациях Кононенко и Филатова: готовятся обвинения

В Национальном агентстве по противодействию коррупции в течение нескольких месяцев находили несущественные нарушения в декларации пятого президента Петра Порошенко и представителей его окружения, протоколы об этом будут переданы в НАБУ.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал исполняющий обязанности г и заместитель главы НАПК Станислав Патюк.

Он отметил, что существенные несоответствия были замечены в декларациях мэра Днепра Бориса Филатова и народного депутата Игоря Кононенко.

"Была закончена полная проверка по Игорю Кононенко и закончена она была с установлением факта внесения в декларацию недостоверных сведений на общую сумму 7,6 млн грн. Также нарушения установлены и в декларации мэра Днепра Бориса Филатова… Мы эти материалы будем отправлять в НАБУ в виду того, что это субъекты, которые им подследственные. Они будут выяснять, разбираться, есть ли в их действиях состав преступления… К Кононенко были вопросы относительно стоимости указанных акций", - заявил Патюк.

Он отметил, что несколько месяцев назад, перед президентскими выборами, НАПК фиксировало нарушения в декларации экс-главы государства, результаты проверки были направлены в ЦИК. Также агентство поднимало вопрос и с собственностью Порошенко в офшорах. В правительстве и ГПУ соответствующие данные предоставлять отказались.

"Были вопросы, когда Петр Алексеевич баллотировался на пост президента, по его декларации были определенные вопросы. Мы это все объективно описывали, проводилась даже спецпроверка, которая отправлялась в Центральную избирательную комиссию. Я даже помню, что эта информация имела какой-то определенный резонанс негативный. Еще нас интересовала ситуация с активами, которые находятся за границей, и не только по Порошенко… Мы пытались получать информацию, задействуя МИД и Генеральную прокуратуру, у которой есть определенные соглашения относительно сотрудничества, но получали отказ", - отметил он.

Станислав Патюк уточнил, что НАПК готово к реформированию ради повышения эффективности своей работы, в случае, если такое решение будет принято в новом парламенте.

"Если кому-то что-то не нравится, надо вникнуть и разобраться, почему так происходит, в чем реальные проблемы, а потом уже говорить о том, что давайте, что-то будем менять. С другой стороны, безусловно, если законодатель посчитает нужным изменить закон, поменять функции Национального агентства, полномочия, порядок избрания членов и назначения главы НАПК, значит, будем жить в условиях нового закона. На то он и закон", - подчеркнул руководитель агентства.