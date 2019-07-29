Шанс изменить ситуацию: известное издание оценило "положительные сигналы" от Зеленского

Известное американское издание The Washington Post опубликовало статью "Украина получила чрезвычайный шанс изменить ситуацию".

"Украинская политическая элита неоднократно теряла шанс стабилизировать страну и обеспечить независимость от России. 21 июля избиратели заменили более 60 процентов состава парламента, отправив на обочину партии, которые управляли страной в прошлом, а партия президента-новичка Владимира Зеленского впервые за всю историю независимой Украины получила абсолютное большинство в парламенте", - пишут авторы статьи.

Издание указывает на "позитивные сигналы", которые уже послал президент Зеленский: он попросил парламент отменить депутатскую неприкосновенность, позволить преследования официальных лиц за взяточничество и одобрить назначение нового генерального прокурора.

"Господин Зеленский может продемонстрировать, что его правительство будет отличным от предыдущих путем назначения новых прокуроров, продвижения судебной реформы, поддержки антикоррупционного суда и очистки таможни", - говорится в статье.

Вместе с тем, указывают авторы статьи, президенту Зеленскому стоит дистанцироваться от олигарха Игоря Коломойского.

Авторы материала считают, что Зеленский может нанести потенциально сокрушительный удар авторитарной модели власти Путина и его имперским амбициям.

"Появившаяся победа господина Зеленского отделила Украины от других стран Восточной Европы, там, где демократия или не существует, или находится под угрозой. Если он будет успешным, он может изменить политический климат в регионе и нанести потенциально сокрушительный удар авторитарной модели власти Путина и его имперским амбициям", - говорится в статье.

"Соединенные Штаты, которые при администрации Трампа поддерживают суверенитет Украины, должны сделать все, чтобы помочь ей. Но именно президент Зеленский и новая политическая элита, которую он создал, должны показать, что Украина может быть успешной", - пишет американская газета.