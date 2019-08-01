​Зеленский назначил главным хозяйственником юмориста из КВН: фото и детали биографии

Президент Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.

Соответствующие указы от 1 августа № 569/2019 и № 570/2019 об увольнении Борзова с прежних должностей и № 571/2019 о его назначении руководителем ведомства опубликованы на официальном сайте главы государства.

"Назначить Борзова Сергея Сергеевича Руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 года сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Сергей Борзов был заместителем руководителя Государственного управления делами с июня 2014 года.

Он известен своей деятельностью в КВН: с 2006 по 2011 год работал директором команды "Винницкие перцы". В 2011 возглавил команду КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

В июне 2016 года в СМИ появилась информация, что Борзов бесплатно получил от Государственного управления делами квартиру на Печерске стоимостью 10 миллионов гривен.

Подведомственное Государственному управлению делами ГП "Укржитлосервис" выдало Борзову и всей его семье свидетельство на право собственности на квартиру в многоэтажке на бульваре Леси Украинки в Киеве.

По подсчетам журналистов, коммерческая стоимость такой недвижимости составляет $2-2,5 тысячи за квадратный метр. Таким образом, вся квартира может стоить больше 10 млн гривен.

Как сообщал "Апостроф", жена Сергея Борзова Ирина одержала победу на местных выборах в округе №14 (Винницкая область).