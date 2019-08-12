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Порошенко заявил о готовности пройти детектор лжи в прямом эфире: появилась реакция сети

понедельник, 12 августа 2019, 16:10
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Пятый президент Украины Петр Порошенко уведомил общественность, что готов ответить на вопросы следователей с детектором лжи, но лишь в прямом эфире телеканала "Прямой".

Об этом экс-глава государства сообщил в ходе брифинга для прессы, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал он.

До этого глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что Порошенко должен будет пройти допрос с применением полиграфа. Он призвал экс-президента не бояться, поскольку, по его словам, все сотрудники бюро периодически его проходят.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал Труба у себя в канале Telegram.

Пользователи соцсетей выразили скепсис по поводу идеи с полиграфом, отметив, что такой опрос не будет иметь юридической силы, и сравнили происходящее с дебатами на стадионе тогда еще кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в ходе президентской кампании.

Как сообщал "Апостроф", утром 12 августа экс-президент Порошенко приходил в ГБР, чтобы дать показания по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

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