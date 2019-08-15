НАБУ обязали открыть дело против Луценко: в чем его обвиняют

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство относительно возможных злоупотреблений властью или служебным положением генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Об этом говорится в определении суда от 5 августа.

В суде напомнили, что изначально заявление о злоупотреблении Луценко служебным положением или властью было подано главе Верховной Рады Андрею Парубию. Это случилось еще в октябре 2018 года. Позже, в феврале 2019 года заявление профильного комитета ВР поступило в НАБУ.

"Однако сведения о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований внесены не были", - говорится в материалах дела.

Обратившись в суд, заявитель требовал, что НАБУ выполнило требование ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины и внесло в Единый реестр досудебных расследований указанные им сведения.

Суд, изучив материалы дела, частично удовлетворил жалобу истца на бездействие НАБУ, постановив, что сведения об уголовных правонарушениях должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Обязать должностное лицо НАБУ … внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в представленном заявителем обращении № 40 от 13 октября 2018 года (заявлении об уголовных правонарушениях), которое поступило в НАБУ", - говорится в определении.