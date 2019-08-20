Кумовство по-новому: разгорается скандал вокруг претендентки на топ-должность от Зеленского

В сети разгорается скандал из-за новой претендентки на должность государственной уполномоченной АМКУ Ирины Копайгоры, которая является дочерью университетского преподавателя президента Владимира Зеленского.

Расследование об этом опубликовало издание "Наші Гроші".

Ирина Копайгора живет в Кривом Роге и работает в местном КНЭУ им В. Гетьмана. Этот университет окончил глава государства. Иван Копайгора - отец Ирины, преподавал у Владимира Зеленского право. Сам он крайне положительно высказывался о будущем главе государства.

"Именно Владимир всегда просил советов и ни разу не пропускал пар, хотя играл в спектаклях и выступал в театре", - говорил профессор.

Также известно, что в этом же университете работает отец Владимира Зеленского – Александр Зеленский.

Ирина Копайгора подала кандидатуру на должность в АМКУ 18 августа. В данный момент в комитете открыты две вакансии, одна из них – заместитель руководителя.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о скандальной кандидатуре команды президента Зеленского на должность министра юстиции. По сведениям журналистов, руководителем министерства может быть назначен представитель той же компании, которую представляли заместители действующего министра Павла Петренко.