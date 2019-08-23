Зеленский дал гражданство Украины сыну погибшего на Донбассе командира батальона Дудаева

Одиннадцать иностранцев, которые защищали суверенитет Украины на Донбассе, получат паспорта Украины.

Об этом, как сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, говорится в подписанном указе. Вместе с тем, сам указ сейчас на сайте главы государства отсутствует.

Как отмечается, украинские паспорта получат 11 человек. Гражданство Украины, среди других, получит сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаев - Тимерхан Мунаев. Его отец погиб в феврале 2015 под Дебальцево.

В сообщении отмечается, что все иностранцы, которым будет предоставлено гражданство Украины, непосредственно участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский предоставил гражданство Украины девяти иностранным бойцам.