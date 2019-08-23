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Зеленский дал гражданство Украины сыну погибшего на Донбассе командира батальона Дудаева

пятница, 23 августа 2019, 20:34
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Одиннадцать иностранцев, которые защищали суверенитет Украины на Донбассе, получат паспорта Украины.

Об этом, как сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, говорится в подписанном указе. Вместе с тем, сам указ сейчас на сайте главы государства отсутствует.

Как отмечается, украинские паспорта получат 11 человек. Гражданство Украины, среди других, получит сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаев - Тимерхан Мунаев. Его отец погиб в феврале 2015 под Дебальцево.

В сообщении отмечается, что все иностранцы, которым будет предоставлено гражданство Украины, непосредственно участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский предоставил гражданство Украины девяти иностранным бойцам.

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