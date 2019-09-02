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Готовят на департамент "К" СБУ: журналист объяснил причину увольнения скандального прокурора Матиоса
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Готовят на департамент "К" СБУ: журналист объяснил причину увольнения скандального прокурора Матиоса

понедельник, 02 сентября 2019, 12:47
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Главный военный прокурор Анатолий Матиос может возглавить департамент "К" СБУ.

Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист Василий Крутчак.

"Друзья, рассказываю, как президент Владимир Зеленский "обновляет власть". В связи с тем, что Военную прокуратуру расформировывают, глава этой структуры Толик Матиос остается без работы. Осознавая всю трагедию, (он находится два месяца) под кабинетом главы СБУ Ивана Баканова. И ему удается выпросить для себя должность, заместителя председателя СБУ - руководитель департамента "К", - отметил журналист.

Также он отметил, что департамент хотели расформировать.

"Интересно, что именно департамент "К" также хотели расформировать из-за того, что они "кошмарили" бизнес. А поскольку появился Анатолий Матиос, вопрос в расформировании такого департамента автоматически отпадает, поскольку у кого, как не у Матиоса колоссальный опыт в этом?!", - добавил он.

Также журналист предположил, что Матиос будет заниматься деятельностью СБУ в сфере контрабанды, "поскольку это и является его основным источником доходов".

"Поэтому является идеальной кандидатурой на руководителя департамента "К"онтрабанда. Вот такое "обновление власти"от господина президента", - отметил Крутчак.

29 августа новоизбранная Верховная Рада сформировала новый Кабмин.

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