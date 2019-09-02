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У Зеленского назвали крупных бенефициаров игорного бизнеса среди топ-чиновников

понедельник, 02 сентября 2019, 11:14
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Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что экс-генпрокурор Юрий Луценко и глава МВД Арсен Аваков являются бенефициарами нелегального игорного бизнеса.

Об этом политик заявил в эфире телеканала ZIK.

"Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым - ред.), много коррупционных вопросов. В частности, например, нелегальный игорный бизнес. Но мы его легализируем нелегальный игорный бизнес", - заявил Арахамия, комментируя вопросы студии относительно назначения главы МВД.

Он также пообещал написать заявление в правоохранительные органы относительно бывшего генпрокурора Луценко, который, по словам Арахамия, владеет сетью подпольных игорных заведений.

"Когда мы начали изучать игорный бизнес нелегальный… Вы знаете, кто бенефициары основные в этом бизнесе? Весь политикум. Я вот точно знаю. Вот, например, вчера уволенный прокурор Юрий Луценко - акционер сети подпольных казино. И мы обязательно внесем (заявление по этому факту, - ред.). А почему мы не должны это делать? Я от себя лично напишу письменное заявление, о том, что "мне стало известно…", - пообещал политик.

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