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Правильный шаг: Новинский высказался о решении Рады снять неприкосновенность с депутатов

среда, 04 сентября 2019, 14:47
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Народный депутат Вадим Новинский поддержал снятие депутатской неприкосновенности и проголосовал за соответствующий законопроект №7203.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам, передает "РБК-Украина".

При этом, по его мнению, процедура прохождения и принятия закона не была выдержана в полной мере, как того требует регламент Верховной рады.

"Я поддержал снятие неприкосновенности, но и к тексту законопроекта, и к процедуре его принятия есть большие вопросы. И об этом говорили многие выступающие. В законе о регламенте четко сказано, что комитеты ВР работают только в сессионный период, а профильный комитет рассматривал законопроект №7302 между первой и второй сессиями ВР девятого созыва. Это нарушение законной процедуры принятия законопроекта об изменениях в Конституцию может стать причиной его отмены в будущем", - пояснил Новинский.

По его словам, в отмене неприкосновенности есть и политические риски для оппозиции. Новинский отметил, что в странах с устоявшейся демократией, где не может быть политических преследований, неприкосновенность не нужна.

"В странах с уязвимой демократией, которой является Украина, лишение неприкосновенности парламентария может разбалансировать работу Верховной рады, и позволить президенту с помощью силовых инструментов давления подчинить парламент себе. Поэтому все будет зависеть от личных качеств президентов Украины", - заявил Новинский.

По мнению политика, лучшая неприкосновенность для всех политиков – это соблюдение законов Украины.

"Я работаю без неприкосновенности уже три года, и могу заявить, что лучшая неприкосновенность – это твое отношение к закону", - сказал Новинский.

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