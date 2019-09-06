В руководство ГПУ вошел чиновник времен Кучмы и Ющенко

В четверг, 5 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Указ был подписан главой ведомства исходя из положений статьи 9 Закона Украины "О прокуратуре".

Виталий Каско окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. Тогда же поступил на работу во Львовскую транспортную прокуратуру. В 2002 годы стал начальником следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы был старшим прокурором ГПУ.

В 2005-2007 годах оставил прокурорскую работу и занимался юридической практикой.

В 2007 году вернулся в ГПУ на должность начальника международно-правового управления и работал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы был адвокатом.

В 2014 году назначен заместителем генпрокурора. Уволился в 2016 году и снова стал работать адвокатом.

Ранее "Апостроф" опубликовал материал о реформах в Генеральной прокуратуре: "Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры".