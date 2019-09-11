Глава ГПУ назначил нового военного прокурора: фото и биография

В среду, 11 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Чумака Главным военным прокурором и по совместительству заместителем главы ГПУ.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Указ был подписан генпрокурором исходя из положений статьи 9 Закона Украины "О прокуратуре".

Виктор Чумак родился в 1958 году, в 1995 году окончил университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение".

Работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году – стал главой управления правового обеспечения комитета по делам охраны госграницы. Затем несколько лет работал директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

С 2012 года занимал должность главы Комитета Рады по вопросам противодействия коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя Комитета по вопросам предупреждения коррупции

Следует отметить, что ранее был опубликован документ о назначении Виктора Чумака, по информации главного эксперта Антикоррупционной группы реанимационного пакета реформ Александра Леменова, он был уже утвержден президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Офисе президента Украины подготовлены указы о новых назначениях в СБУ и прокуратуре.