​Минобороны влипло в скандал из-за "потери" десятков миллионов на военном полигоне

Государственное бюро расследований расследует раздора 37 млн грн при строительстве на территории полигона "Широкий лан".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации причиной таких убытков стало халатное отношение к службе военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины, - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году между Министерством обороны Украины и генподрядчиком был заключен договор на выполнение строительных работ для строительства лагерного городка и территории полигона "Широкий лан". По условиям договора объект должен быть полностью готовым и сданным в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не было выполнено.

Ответственным за осуществление технического надзора лицом был назначен военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины.

Упомянутый военнослужащий, по мнению следствия, ненадлежащим выполнил определенные обязанности - не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанному договору.

"Как следствие, компания-строитель получила от МОУ 135 млн грн - 37 млн грн из этой суммы уплачено за работы, которые фактически не выполнены, чем нанесен соответствующую ущерб государству", говорится в сообщении.

Помощник председателя Офиса президента Иван Апаршин в Facebook преодолевал: в Минобороны вийськовослужбоци Главного КЭУ не принимают такие решения.

"Это ответственность заместителя Министра. И он за это будет отвечать!" - сообщил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в офисе президента Украины сделали громкое заявление о перезагрузке власти в Киеве.