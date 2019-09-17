​Суд принял скандальное решение по связанному с Пшонкой прокурору

Окружной административный суд Киева восстановил в должности Дмитрия Кавуна, который долгое время работал в органах прокуратуры и подвергся люстрации в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти".

Об этом сообщает "Думская".

По словам издания, с недавних пор Кавун работает советником министра внутренних дел Арсена Авакова. В 2012-2014 годах Дмитрий Кавун работал заместителем прокурора Харьковской области, а после победы революции и бегства Виктора Януковича подвергся люстрации.

Дмитрий Кавун — сын одноклассника и кума бывшего генпрокурора Виктора Пшонки Юрия Кавуна (сделал карьеру в экологической инспекции). Родился в 1981 году в Краматорске. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

В соответствии с законом "Об очищении власти", ему запрещено до 2024 года занимать должности в органах государственной власти.

В 2014 году, сразу после увольнения с должности зампрокурора Харьковской области, Кавун подал иск, а 22 февраля 2015 года столичный админсуд приостановил производство до рассмотрения вопроса о конституционности люстрационного закона в Конституционном суде Украины. 5 сентября 2019 года процесс возобновили, хотя вердикта КСУ до сих пор нет. Дело рассмотрели за несколько дней и удовлетворили все требования бывшего подчиненного (и почти родственника) Виктора Пшонки.

Если решение суда вступит в силу, Дмитрий Кавун не только сможет продолжить карьеру в органах прокуратуры (по информации журналистов, он претендует на должность прокурора Одесской области), но и получит от государства 951 тысячу грн - компенсацию за вынужденный прогул.

Как сообщал "Апостроф", ряд украинских судей, начиная с судьи Закарпатского Хозяйственного суда Оксаны Ремецки и включая отдельных судей Верховного и Конституционного судов, содействуют рейдерам в захвате собственности американского инвестора в Закарпатье.