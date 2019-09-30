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Расстрелы на Майдане: ГПУ приняла важное решение в деле против командира "Беркута"

понедельник, 30 сентября 2019, 21:31
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Генеральная прокуратура Украины завершило расследование в отношении командира "Беркута".

Об этом сообщает Управление специальных расследований ГПУ в Facebook.

"Указанному руководителю подразделения милиции спецназначения инкриминируется совершение совместно с подчиненными сотрудниками, с превышением власти и своих служебных полномочий 10.01.2014, во время проведения гражданами и народными депутатами Украины акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда, незаконного препятствования проведению митинга, неправомерное применение силы к участников акции протеста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате таких действий командира телесные травмы получили 11 граждан, 2 народных депутата Украины и журналист.

На данный момент обвинительный акт передан в суд.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о резонансном решении по оставшимся в полиции "беркутовцам".

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