Бездушный нудист: появились скандальные данные про члена нового ЦИК от партии Зеленского

Назначенный решением Верховной Рады 4 октября член Центральной избирательной комиссии Павел Любченко - профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, имеет крайне негативную репутацию среди студентов.

Об этом сообщает издание Realist.

Так, в анонимных отзывах студенты университета охарактеризовали Павла Любченко как алкоголика, причем отмечается, что употреблял он и на месте работы, а также упоминаются его специфические развлечения. В отзывах учащихся упомянут непрофессионализм преподавателя, его агрессию и грубость.

"Таким негодяям только в морге работать, а не с людьми. Крайне непорядочная, озлобленная на весь мир личность, бездушный, отвратительный вампир. Кругозор узкий, знания посредственные, а требования на экзамене непомерные. После занятий вызывал чувство брезгливости, а после экзамена желание сходить в церковь, чтобы убрать негатив", — говорят студенты.

В материале отмечается, что Любченко дважды пытался пройти в Верховную Раду: в 2014 году он выдвигался мажоритарщиком от "Радикальной партии", в 2019 году – пошел на выборы под 120-й номером в списке партии "Голос".

Также он принимал участие в конкурсе на должность судьи Конституционного суда, где не добился успеха.

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