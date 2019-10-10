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Почти в пять раз больше, чем у Зеленского: названа зарплата главы ГПУ за сентябрь

четверг, 10 октября 2019, 09:28
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В сентябре генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заработал 131 728 гривен, о чем сообщили в ответе ГПУ на запрос журналистов.

Так, оклад Рябошапки за месяц составил 37 тысяч гривен, надбавки за выслугу лет - от 10 до 50% оклада.

Кроме того, глава ведомства получил надбавку за выполнение особо важной работы, за почетное звание "заслуженный", надбавку за работу в условиях режимных ограничений и премию.

Интересно, что президент Украины Владимир Зеленский в сентябре заработал в 4,7 раза меньше, чем Рябошапка. Зарплата главы государства составила 28 тысяч гривен, из которых 5,5 тысячи ушли на оплату налогов.

Напомним, что депутаты Верховной Рады девятого созыва получили первую полную зарплату, самые большие выплаты начислены заместителю главы ВР Руслану Стефанчуку (59 300 грн), меньше всех получила Анна Коваленко из "Слуги народа".

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