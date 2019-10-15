Зеленский подписал указ о новых членах СНБО: полный список

Во вторник, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на указ главы государства, опубликованный на его сайте.

Согласно указу, обновленный СНБО будет состоять из следующих членов: президент Украины, секретарь СНБО, премьер-министр, министр обороны, глава Верховной Рады, руководитель СБУ, министр иностранных дел, генеральный прокурор, начальник Генштаба, глава Офиса Президента, министр финансов, глава Службы внешней разведки, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Таким образом, в состав Совета добавился глава Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов и первый заместитель главы Службы безопасности Украины Владислав Бухарев. Экс-секретаря СНБО Александра Данилюка в Совете сменит новый секретарь Александр Данилов.

Относительно функций СНБО президент не вносил изменений – Совет по-прежнему будет координировать и контролировать деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны, в частности, в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций для нацбезопасности.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский внес изменения в указ, который устанавливал контроль главы государства за оперативной деятельностью Министерства иностранных дел.