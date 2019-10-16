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Зеленский подписал закон о перезапуске НАПК и декларациях силовиков

среда, 16 октября 2019, 17:09
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым рассекретил декларации о доходах чиновников Офиса президента, руководства Службы безопасности Украины и сотрудников других силовых структур.

Об этом сообщается на официальном портале Верховной Рады Украины.

Так, отныне все должностные лица СБУ, другие силовики и разведчики, которые назначаются президентом или Радой, должны подавать открытые декларации. При этом декларации обычных оперативников и разведчиков, которые выполняют важные тайные задачи и дальше могут быть закрытыми.

Кроме того, согласно закону, предполагается реформирование НАПК (Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции), которое предполагает новый виток управления НАПК. В частности, деятельностью НАПК управлять будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров.

Председатель будет назначаться на четыре года, одно и то же лицо не может занимать эту должность дважды подряд. Глава агентства сможет назначить себе трех заместителей. Причиной для увольнения председателя может служить впредь даже неэффективность работы.

Подробнее о работе НАПК и сотрудничестве с властью, читайте в материале "Апострофа": Создание антикоррупционной стратегии гораздо важнее, чем проверка отдельно взятых деклараций - замглавы НАПК Станислав Патюк.

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