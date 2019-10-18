RU  UA  EN

пятница, 18 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 октября

19:02
Россия готовится закрыть часть Керченского пролива
19:01
"Слугу народа" поймали в Раде за пикантной перепиской: фото
19:00
12 модных шапок на прохладную осень: что надеть к пальто и курточке
18:17
Рябошапка рассказал о расследовании ГПУ по выводу средств из шести банков
18:07
"Еврооптимисты" призвали нардепов запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси
18:05
На заседании в Раде вспыхнул скандал среди депутатов: эксклюзивные подробности
17:57
Волшебный пинок: политолог объяснил ситуацию с внезапным задержанием Гладковского
17:40
Маленькая украинка стала принцессой Вселенной: фото 6-летней красотки
17:26
"Законный наследник престола" собрался судиться с Елизаветой II: кто этот амбициозный мужчина
16:20
Хотелось чуда: Таисия Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве
16:08
Сохранил старые подходы: Тимошенко раскритиковала проект бюджета-2020 и призвала разработать новый
15:07
Тело популярной модели нашли закатанным в бетон: полиция задержала подозреваемых
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рябошапка рассказал о расследовании ГПУ по выводу средств из шести банков

пятница, 18 октября 2019, 18:17
переглянути новину українською

Генеральная прокуратура Украины расследует вывод средств из шести украинских банков.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает РБК-Украина.

По его словам, делами разграбленных банков будет заниматься специально созданный департамент Генпрокуратуры.

"Речь идет о возвращении активов из банков, средства которых были незаконно выведены. В нашей работе минимум 6 таких банков. Нескольким фигурантам и бывшим бенефициарам этих банков сообщено подозрения", - заявил Рябошапка.

Он подчеркнул, что ГПУ работает над возвращением средств банков до государства.

"Сейчас мы достаточно близки к процессуальному результату в отношении бенефициара еще одного крупного коммерческого банка", - заявил он.

По состоянию на 28 января 2019 года стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда вкладов физических лиц, по балансовой отчетности составляет 538,3 млрд грн, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раз и составляет 93,9 млрд грн.

ФГВФЛ назвал наиболее популярные схемы вывода средств из банков перед банкротством. Среди них: кредитование связанных лиц, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам, смена владельца с помощью госрегистраторов и нотариусов, покупка "мусорных" ценных бумаг.

Фотовзгляд

Все галереи
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

Опасная "ловушка": на что согласилась Украина на переговорах в Минске по Донбассу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: