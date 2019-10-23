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Оффшоры, элитные часы и авто: в СМИ рассказали о декларации претендента на роль главы Киевской ОГА Чернышова

среда, 23 октября 2019, 16:34
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Претендент на должность нового главы КОГА Алексей Чернышов является мультимиллионером, получает доходы от целого ряда компаний на Кипре и в Австрии, а также владеет богатой коллекцией дорогих часов, книг и картин.

Об этом сказано в декларации Чернышова, которую он подал в НАПК, передают "Украинские новости".

По данным декларации, Чернышов владеет часами Rolex, Patek Philippe Nautilus, Patek Philippe, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne (3 шт.), Panerai, золотыми запонками Patek Philippe, а также несколько настенных и напольных часов. Коллекцию дорогих ювелирных изделий производства Van Cleef & Arpels, Cartier и Tiffany задекларировала жена Чернышова Светлана. Его семья владеет коллекцией живописи ХХ века на 30 единиц, коллекционным изданием Библиотеки великих писателей издательства Брокгауза и Эфрона на 20 томов, и Энциклопедическим словарем издательства на 85 томов.

В гараже у семьи Range Rover Autobiography 2018 года выпуска, еще один Range Rover, Mercedes-Benz S 500 4MATIC и Skoda Octavia 2010 года.

Чернышов владеет 50% акций ООО "Блум Девелопмент",100% в ООО "АМ Пропертти групп", 100% в кипрской компании "Корникулариус Лимитед" и 100% в компании "Фешн Ритейл ЛТД" с регистрацией на Британских Виргинских островах (БВО).

Он также является бенефициаром ООО "МСБ Финанс", "Стендинг Ассетс С.А." (БВО), кипрской Galinero Holdings Limited и австрийской "ВиАй2 Партнерс ГмбХ".

От "ВиАй2 Партнерс" Чернышов получил в 2018 году 2,3 млн грн, еще 23,7 млн грн он выручил от продажи ценных бумаг. Потенциальный губернатор задекларировал на счетах в банках Австрии 89 тыс. евро, в Украине - около 300 тысяч грн. В наличных семья держит 865 тысяч долларов США, около 6,2 млн грн они одолжили третьим лицам, из которых 1,2 млн грн получила в качестве займа компания Чернышова "АМ Пропертти групп".

Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авэк холдинг" бизнесмена Александра Фельдмана, избранного депутатом Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По словам подавшего в отставку главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна, его зарплата на посту составляет 18 тысяч грн.

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