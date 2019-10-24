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Дело против Богдана: появился комментарий ГПУ

четверг, 24 октября 2019, 17:22
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В Генеральной прокуратуре Украины не подтвердили информацию о подготовке сообщения о подозрении главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас отсутствует такая информация. Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах", - сообщили агентству в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на вопрос, действительно ли Богдану готовят подозрение.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что прокуратура не должна быть использована "как возможный инструмент в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров".

Как сообщал "Апостроф", ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в Генпрокуратуре о том, что Управление специальных расследований рассматривает возможность вручения подозрения главе Офиса президента Богдану в нарушении закона во время работы в Кабинете министров времен Николая Азарова.

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