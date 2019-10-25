Новинский предложил разработать новую "формулу мира" по Донбассу

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил о несовершенстве "формулы Штайнмайера" по Донбассу и предложил на встрече в Нормандском формате разработать документ, который был бы обязателен к исполнению для всех сторон конфликта.

Об этом он написал в статье для "Факты".

Он указал на попытки срыва Минского процесса, давление активистов, попытки реванша радикально настроенных сил. По его мнению, "формула Штайнмайера" может быть лишь попыткой западных партнеров создать видимость решения проблемы.

"В ближайшее время нормандская группа (если саммит не будет сорван политическими "ястребами") должна выйти на соглашение, план — в котором были бы даны взаимные гарантии по выполнению взятых ранее обязательств для прекращения военных действий, восстановления границы Украины и помощи Украине в преодолении последствий войны. Главное: это должен быть документ, обязательный к исполнению. Необходимо четко согласовать механизм контроля его исполнения, воздействия на стороны конфликта и механизм принуждения к его воплощению", - написал Новинский.

Он предложил создать в Минске межпарламентскую группу из депутатов Верховной Рады Украины, Госдумы РФ и представителей ОБСЕ, с возможным участием с правом совещательного голоса представителей формирований ЛНР-ДНР. Создание подобной группы может облегчить процесс согласования проектов.

По его убеждению, "формула мира" должна состоять из трех пунктов: Гуманность – Диалог – Соборность. Политик предложил меры по восстановлению единого гуманитарного пространства в Украине, предлагая отказаться от "ускоренной украинизации, навязывания истории с односторонним уклоном, гонений на каноническое православие".

Новинский предложил СМИ совершить "информационный разворот" для примирения граждан Украины. Также он предложил создать в Кабмине профильные министерства и упростить ряд процедур в исполнительной власти.

Политик призвал оживить диалог на уровне граждан, бизнеса, а также снять "экономическую блокаду", восстановив транспортное сообщение.

"Необходимо поэтапное расширение списка товаров, разрешенных к торговле, создание торговых площадок, немедленное снятие экономической блокады Донбасса, которая привела к экономическим потерям", - написал Новинский.

По его мнению, Донбасс не ждет лидеров радикальных партий, а в Украине не будет места лидерам сепаратистов. Поэтому, по его мнению, необходимо создавать "команду мира" для Донбасса, которая возьмет на себя возрождение экономики и политических связей.

Новинский считает, что на переходной период необходимо закрепить проведение выборов на Донбассе на мажоритарной основе и создать постоянно действующий Форум по Донбассу как площадку для решения вопросов в процессе реинтеграции.

"Каждый город могли бы взять под свой патронат отдельные населенные пункты или объекты. Строители и медики, транспортники и работники ж/к сферы при поддержке местных бюджетов станут гуманитарной миссией. Это для Донбасса нужнее, чем помощь международных фондов, потому что это - возрождение связей между людьми. Украинский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, аграрные и предпринимательские ассоциации — участники миротворческого процесса. После дипломатов и политиков именно бизнес может стать новой миротворческой силой… Окончательный мир придет не скоро. Мир — это длительный процесс, а война — это человеческие трагедии, потеря родных и близких. Наша задача — сделать все, чтобы этот процесс прошел максимально быстро. Мы должны работать на восстановление доверия. Доверие — цемент, который должен укрепить нашу страну и заложить фундамент дальнейшего развития", - отметил нардеп.