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Богдан интересно отреагировал на слухи о своей драке с Бакановым: фото

воскресенье, 03 ноября 2019, 08:01
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В сети появились слухи о драке между главой Офиса президента Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым, которая якобы произошла в здании ОП на улице Банковая в Киеве.

Об этом в Facebook сообщил журналист Станислав Речинский.

По его словам, причиной конфликта было назначение начальника Главного следственного управления СБУ. Богдан якобы выступал за кандидатуру замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, Баканов – за Василия Вовка, который ранее занимал эту должность.

Известная журналистка Соня Кошкина подтвердила информацию.

"Фактаж весь подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки и акценты у меня несколько иные, но пока оставлю их при себе - сейчас важен именно фактаж", – заявила она.

В то же время, вскоре после появления слухов, сам Богдан опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором глава ОП в гриме сидит на некоем застолье (видимо – Хэллоуинском). Снимок сопровождается иронической подписью: "Баканов не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!".

Как ранее сообщал "Апостроф", управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану.

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