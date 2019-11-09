Советник премьера Голик показал, как будут выглядеть новые таможенные пункты пропуска

Глава Таможенной службы Макс Нефедов совместно с советником премьер-министра Юрием Голиком разработали проект развития инфраструктуры таможенных пунктов пропуска на 2020 год.

"В следующем году начнется капитальная реконструкция и строительство 16 объектов", - пишет Нефедов на своей странице в Facebook и показывает, как будут выглядеть пункты пропуска в ближайшем будущем.

Помимо реконструкции самих зданий и прилегающей территории, необходима также техническая модернизация таможни.

"В следующем году начинаем 16 объектов, из них 3 за международные средства;

- 12 хотим закончить в 2020, потратив 488 млн.грн., заложенных в проект бюджета;

- еще 2 в 2021, еще 2 в 2022;

- в будущем когда-то еще нужно купить 3 стационарных сканера и отремонтировать 11 мобильных;

- в 2020 планируем оснастить 16 пунктов пропуска весовыми комплексами;

- в будущем по 12 пунктам нужно создать интегрированные системы видеонаблюдения (но это недешево);

- наконец, на будущее начинаем проекты землеотводов и проектно-сметную документацию по 19 дополнительным проектам", - сообщает подробности глава Таможенной службы.

Реформа таможенной службы встречает яростное сопротивление со стороны самих таможенников. Однако это сопротивление обязательно будет преодолено.

"Таможенные пункты пропуска могут быть такими. Сорри. Обязательно такими будут. Несмотря на все палки в колеса, симулирование слабоумия, саботаж и откровенное противодействие многими хроническими таможенниками и налоговиками", - выражает уверенность Юрий Голик.

Недавно Голик напомнил об инновационном подходе к системам теплоснабжения. В 2016 году в Днепропетровской области, по его словам, три города были полностью переведены на отопление с помощью котельных на альтернативном топливе, полностью отказавшись от газа.