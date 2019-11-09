RU  UA  EN

суббота, 9 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 ноября

14:59
Советник премьера Голик показал, как будут выглядеть новые таможенные пункты пропуска
14:42
В Киеве сдают в аренду квартиру Януковича: опубликованы фото апартаментов
14:42
Стало известно о состоянии Катрин Денев после перенесенного ею инсульта
13:35
Ты стал моей вселенной: жена Юрия Ткача трогательно обратилась к нему в день рождения
13:17
Новый глава Харьковской области нарушил два закона в первый же день - СМИ
12:19
Это было мое решение: Ефросинина рассказала, почему отказалась от партнерских родов
12:11
Над "Слугой народа" нависла угроза: источник рассказал, как из нардепов хотят сделать рабов
10:59
Ей точно 53? Холли Берри поразила фанов безупречным прессом
10:53
Глава Кабмина заработал вдвое больше Зеленского: названа сумма
10:03
Моя звезда: Alekseev больше не скрывает чувств к солистке "ВИА Гры"
09:49
Тимошенко заявила о новых попытках обманом лишить украинцев их земли
07:00
Домашняя пицца за час: пошаговый рецепт и подсказки для приготовления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Советник премьера Голик показал, как будут выглядеть новые таможенные пункты пропуска

суббота, 09 ноября 2019, 14:59

Глава Таможенной службы Макс Нефедов совместно с советником премьер-министра Юрием Голиком разработали проект развития инфраструктуры таможенных пунктов пропуска на 2020 год.

"В следующем году начнется капитальная реконструкция и строительство 16 объектов", - пишет Нефедов на своей странице в Facebook и показывает, как будут выглядеть пункты пропуска в ближайшем будущем.

Помимо реконструкции самих зданий и прилегающей территории, необходима также техническая модернизация таможни.

"В следующем году начинаем 16 объектов, из них 3 за международные средства;

- 12 хотим закончить в 2020, потратив 488 млн.грн., заложенных в проект бюджета;

- еще 2 в 2021, еще 2 в 2022;

- в будущем когда-то еще нужно купить 3 стационарных сканера и отремонтировать 11 мобильных;

- в 2020 планируем оснастить 16 пунктов пропуска весовыми комплексами;

- в будущем по 12 пунктам нужно создать интегрированные системы видеонаблюдения (но это недешево);

- наконец, на будущее начинаем проекты землеотводов и проектно-сметную документацию по 19 дополнительным проектам", - сообщает подробности глава Таможенной службы.

Реформа таможенной службы встречает яростное сопротивление со стороны самих таможенников. Однако это сопротивление обязательно будет преодолено.

"Таможенные пункты пропуска могут быть такими. Сорри. Обязательно такими будут. Несмотря на все палки в колеса, симулирование слабоумия, саботаж и откровенное противодействие многими хроническими таможенниками и налоговиками", - выражает уверенность Юрий Голик.

Недавно Голик напомнил об инновационном подходе к системам теплоснабжения. В 2016 году в Днепропетровской области, по его словам, три города были полностью переведены на отопление с помощью котельных на альтернативном топливе, полностью отказавшись от газа.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ПолитикаВласть
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: