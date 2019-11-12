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На кнопкодавстве поймали депутата Рады, предлагавшего наказывать за это: видео

вторник, 12 ноября 2019, 17:22
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Активисты поймали на кнопкодавстве народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василия Нимченко, который ранее предлагал наказывать своих коллег за недобросовестное голосования.

На видео народного избранника зафиксировали представители движения ЧЕСНО.

На пленарном заседании 12 ноября Нимченко нажал лишнюю кнопку во время голосования за законопроект по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования. На кадрах с видео видно, что место слева от депутата не закреплено ни за одним нардепом, а по правую руку от Нимченко сидит его коллега из ОПЗЖ Тарас Козак.

Напомним, что активисты ЧЕСНО регулярно информируют общественность о случаях недобросовестного голосования в Верховной Раде. Так, в январе 2017 года на кнопкодавстве был пойманы депутаты от "Блока Петра Порошенко" Андрей Шинькович и Глеб Загорий, Игорь Мосийчук с "Радикальной партии" и другие.

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