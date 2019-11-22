Путинский депутат выдал реальные планы Кремля в переговорах по Донбассу

Российский депутат Госдумы Константин Затулин рассказал о планах РФ по поводу переговоров в нормандском формате и планах Кремля.

Об этом сообщает политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Политик выступил на канале "Россия-1" с заявлением, что вся Украина ждет встречи Зеленского еще с тремя президентами. По его словам, это идея-фикс для украинцев. Затулин также привел в пример требование Украины об освобождении Донбасса, после чего там планируют провести выборы.

"Надо быть полным идиотом, чтобы не понять, что если вы собираетесь, как это рассказывают на всех каналах вашего телевидения, зачистить Донбасс, спорите о том, нужна фильтрационная пауза или фильтрационные лагеря, нужно всех судить, или просто поразить всех находящихся на территории нынешний ЛДНР в правах, лишить их гражданских прав, или депортировать в Россию. И пока эта творческая дискуссия продолжается, вы одновременно рассказываете: "Нам сначало надо получить контроль над границей". Кто же вам его даст с такими вашими идеями", - заявил Затулин.

Голобуцкий на это высказывание подчеркнул в своем посте, что никто не питает иллюзий в связи со встречей "нормандской четверки".

"Обычная очередная попытка Кремля заставить нас к капитуляции - которую пока успешно удается пропихивать украинской власти как "очень выгодную вещь". Но на счет рациональных методов восстановления украинского суверенитета на оккупированных территориях - значит, Затулин прав иногда. Потому что в Украине до сих пор полно, как их определил Затулин, "полных идиотов", для которых не очевидна необходимость специальных мер по "граждан ЛДНР" при возвращении из оккупации", - написал политолог.

Константин Затулин - первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Как сообщал "Апостроф", руководство России, а также боевики на оккупированных территориях Донбасса считают желательным для себя сценарием хаос в Украине с последующим распадом.