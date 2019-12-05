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Превращают страну в свалку: эксперты раскритиковали проект Рады об импорте дешевых лекарств

четверг, 05 декабря 2019, 11:09
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Члены фракции "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который позволит легализовать большое количество лекарственных препаратов, ввезенных из-за границы, по мнению экспертов, инициатива приведет к тому, что украинский рынок наводнят некачественные импортные лекарства.

Об этом сообщается в материале "Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев" на сайте "Апостроф".

Так, 6 сентября в парламенте зарегистрирован проект закона №2089, авторства народных депутатов от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой. Документ предлагает такие изменения: каждый препарат перед выдачей патента будут изучать и проверять, лекарства из других стран смогут ввозить без предварительного согласия производителя, вводится механизм приостановки работы патента и так далее.

Следует отметить, что нардепы уверяют, что благодаря их инициативе цены на медикаменты упадут в среднем на 20-30%, но эксперты отмечают, что контролировать качество дешевых иностранных лекарств в Украине никто не будет. Также авторы уточняют, что в случае чрезвычайного события и нехватки лекарств компаниям разрешается производить аналоги импортных препаратов.

Критики документа подчеркивают, что он не отвечает европейским и международным стандартам, а в госбюджете учтено средств на проверку препаратов всего 3 млн гривен. Также в тексте не указано, кто должен нести ответственность за перевод этикеток, что может повлечь серьезные проблемы у покупателей таких препаратов.

"Фактически Украину планируют превратить в мировую свалку некачественного дешевого хлама", - отметили эксперты и указывают, что законопроект 2089 "прямо лоббирует интересы крупных международных фирм", чтобы те заходили в Украину без ограничений.

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