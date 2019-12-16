Тимошенко огласила требования Штаба защиты земли и призвала к участию в митинге под Радой

На митинге 17 декабря в 09:00 под стенами Верховной Рады активисты будут требовать: снять с рассмотрения законопроекты, открывающие путь к распродаже 72% территории Украины, продлить мораторий на продажу земли на три года, принять закон о референдуме и объявить об его проведении.

Об этом сообщила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп Верховной Рады.

"Президент Владимир Зеленский принял окончательное решение продать украинскую сельскохозяйственную землю. Продать, вопреки мировому опыту, несмотря на несогласие 75% людей. Чтобы противостоять такому разбазариванию народного достояния, в Украине создан Национальный штаб защиты родной земли, который начинает всеукраинскую акцию протеста", - отметила Тимошенко.

Политик озвучила руководству парламента и лидерам фракций и комитетов Рады четыре пункта, на выполнении которых будет настаивать Национальный штаб защиты родной земли:

- Снять с рассмотрения законопроекты №2178-10, 2194, 2195, открывающие возможность распродажи сельскохозяйственной земли.

- Продолжить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли на 3 года (законопроект №2109)

- Принять законопроект №2182 о всеукраинском референдуме.

- Немедленно объявить референдум о судьбе земли.

"Президент утверждает, что народовластие является одним из его приоритетов. А закон о продаже земли, который принимается без референдума, говорит, что президент вводит в заблуждение всю страну, говорит неправду и действует против интересов народа. Мы требуем остановить рассмотрение антинародных законопроектов", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко отметила, что уже сегодня в Украине аграрии заблокировали 14 дорог национального значения. Со вторника, 17 декабря, акция расширится и будет продолжаться пока Верховная Рада не снимет с рассмотрения решения, противоречащие воле народа.

"Эта акция будет продолжаться, пока Верховная Рада не поймет, что или она служит людям, или такая Верховная Рада народу не нужна. Мы будем бороться против того, чтобы президент Зеленский своими аферами уничтожил Украину", - резюмировала Юлия Тимошенко.