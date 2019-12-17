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Мирная акция в защиту земли будет продолжена - Тимошенко

вторник, 17 декабря 2019, 18:13
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Мирная акция протеста против попыток продать сельскохозяйственную землю, которую организовал Национальный штаб защиты родной земли, продолжится под стенами Верховной Рады в среду, 18 декабря.

Об этом на брифинге в парламенте сообщила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Лидер партии объяснила, что протесты под парламентом и блокирование трибуны заставили руководство Рады не рассматривать никаких вопросов, кроме земельного. На специально созванном заседании аграрного комитета с участием лидеров фракций и спикеров, "Батькивщина" потребовала снятия с рассмотрения всех законопроектов о продаже земли до проведения Всеукраинского референдума.

"Если законы Зеленского о распродаже земли будут приняты, фермерство прекратит существование вместе с селами и качественными продуктами питания. Фермеры просто не выдержат конкуренции с олигархами и корпорациями и потеряют всю землю", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" считает, что президент Зеленский намерен протянуть распродажу земли до Нового года и "его не останавливают ни незаконность таких действий, ни категорическое несогласие 75% граждан".

"Президент сливает интересы Украины и уничтожает ее независимость. Или люди это поймут и немедленно остановят, или мы, украинцы, останемся без страны и без нормальной жизни. Ситуация неординарная. Никогда в этой Раде за 28 лет не принимались решения продать 72% земли. Нужно бороться!" - призвала политик.

По словам Юлии Тимошенко, власть попыталась устроить провокации и таким образом дискредитировать мирную акцию протеста аграриев.

"Нет никакого сомнения, что специально подготовлены и устроены провокации, чтобы дискредитировать мирную акцию протеста аграриев, профсоюзов. Люди приехали, чтобы донести депутатам, что страна против продажи сельскохозяйственной земли. Никогда в жизни они не были агрессивными", - заявила председатель партии.

Тимошенко сообщила, что по настоянию фракции "Батькивщина", консультации аграрного комитета вместе с лидерами фракций и руководством парламента относительно дальнейших действий продолжат в среду, 18 декабря, в 9 утра. Председатель партии отметила, что защитники земли будут отстаивать возможность проведения открытого режима заседания.

Политик призвала всех неравнодушных присоединиться к мирной конституционной акции, которая пройдет перед Верховной Радой.

"Сейчас нужна помощь не мне, не партии "Батькивщина" - нужна помощь стране, чтобы защитить ее и не позволить сделать с ней то, что запланировал Зеленский", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

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