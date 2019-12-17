Тайный комитет и выбрасывание правок: Тимошенко рассказала о нарушениях "слуг народа" по земельной реформе

Во вторник, 17 декабря, в Верховной Раде на заседании аграрного комитета в обход регламентных норм было принято решение обсуждать законопроекты об открытии рынка земли в тайном режиме.

Об этом сообщила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко на митинге против распродажи земли под Верховной Радой.

Она отметила, что глава соответствующего комитета Николай Сольский заинтересован в принятии законопроектов о рынке земли, поскольку сам является представителем аграрной корпорации.

"Аграрный комитет Рады возглавляет господин Сольский, он представляет одну из корпораций, владеющих десятками тысяч га, и его прямой интерес – проламывать решения о продаже земли. Он поставил на голосование, чтобы комитет проводился в тайном режиме. За это проголосовали все "Слуги народа", и когда их спросили – читали ли они регламент, где написано, что нельзя проводить такие заседания тайно, то они сказали, что не читали и их это не интересует", - рассказала Тимошенко.

Также, по ее словам, нардепы от "Слуги народа" просто выбросили более 2000 правок из законопроекта, которые были внесены оппозиционными политическими силами, после чего спикер парламента назначил рассмотрение в зале земельной реформы на 19 декабря.

"В этом парламенте сидят лоббисты, у них есть поручения и они должны их выполнять. Они вытянули все правки оппозиционных фракций, а глава Верховной Рады, не имея решения комитета, уже включает на голосование на четверг (19 декабря – "Апостроф") закон о продаже земли в целом. Это преступление", - заявила глава парламентской фракции.