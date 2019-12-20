Депутаты Рады провалили голосование за легализацию азартных игр: детали проекта

В четверг, 19 декабря, в Верховной Раде провалили голосование за законопроект 2285-д о легализации и государственной регулировании азартных игр.

Проект проходил голосование в первом чтении, за него отдали голоса всего 213 народных депутатов. В то же время 88 депутатов проголосовали против.

Вследствие этого проект был возвращен на доработку в профильный комитет.

Следует отметить, что по информации членов комитета парламента по налоговой политике, ранее представители Офиса президента призвали принять именно этот законопроект до Нового года. По словам представителя ОПУ, проект 2285-д является "доработаннным и учитывает все замечания". Он предусматривает регулирование работы казино, букмекерских пунктов, лотерей и создание специальной Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, она будет выдавать лицензии участникам рынка. Согласно проекту, средства от таких лицензий будут переданы в специальный Фонд для поддержки медицины, спорта и культуры.

В пояснительной записке указано, что законопроект 2285-д предлагает установить правила для следующих видов игорного бизнеса:

- для казино будет действовать требование размещения исключительно на территории отелей категории "пять звезд" с номерным фондом для различной территории, площадь таких учреждений должна составлять не менее 500 квадратных метров;

- для букмекеров законопроект устанавливает специальные требования по игровому оборудованию и его сертификации;

- для онлайн-казино внедряется сертифицированная онлайн-система мониторинга, и требование иметь сайт в доменной зоне UA. Также владельцы онлайн-казино должны предоставить возможность игрокам устанавливать добровольные ограничения расходов денег и времени;

- для игровых автоматов ограничивается их количество - до 40 тысяч, право на размещение автоматов реализуется с помощью электронных аукционов с привязкой к территории, а также устанавливаются требования для залов игровых автоматов;

- для лотерей предполагается три лицензии на выпуск и проведение лотерей. Такая практика применяется во многих странах ЕС для стимулирования развития рынка лотерей;

- для онлайн-покера, устанавливаются требования к помещениям и специальные правила проведения покерных турниров.

Законопроектом также устанавливается запрет наружной рекламы, кроме вывесок, а также устанавливаются ограничения на все другие виды рекламы.