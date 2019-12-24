Нацбанк отличился пикантным новогодним корпоративом: видео и реакция НБУ на скандал

В субботу, 21 декабря, в здании Национального банка состоялся новогодний корпоратив, на котором выступали танцовщицы стриптиза.

Видео с празднования корпоратива выложил на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

На кадрах, которые обнародовал политик, видно, что танцовщицы развлекают публику, стоя на перилах второго этажа главного операционного зала Национального банка Украины. В то же время в зале громко играет клубная музыка.

"Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши", - прокомментировал кадры нардеп. На них действительно видно танцующих девушек в пикантных нарядах.

По его словам, такой праздник, якобы, для своих подопечных организовали глава НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова.

При этом, никого из присутствующих не смущает, что этот зал, как и все в здании НБУ, является режимным объектом с ограниченным доступом.

При этом, в НБУ отреагировали на скандал, назвав корпоратив "короткой культурно-развлекательной программой".

"Мероприятие состоялось при организации и финансирования профсоюза работников НБУ. К поддержке в проведении мероприятий профсоюзной организацией был привлечен внешний подрядчик, договор с которым предусматривал в том числе и организацию танцевального флешмоба для работников банка. Известные личности или артисты к выполнению услуг в рамках договора не привлекались", - говорится в ответе регулятора на запрос ТСН.

Как ранее сообщал "Апостроф", вечером в пятницу, 20 декабря, в Киеве члены президентской партии "Слуга народа"отпраздновали корпоратив в честь Нового года.