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Журналисты сняли тайную встречу Богдана с Коломойским: видеорасследование

пятница, 27 декабря 2019, 15:31
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25 декабря Андрей Богдан - глава Офиса президента - встречался с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на видеодоказательства, которые обнародовали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

В 18:00 журналисты заметили кортеж Богдана. Он уехал в итальянский ресторан на Печерске. В ресторане Богдан встречался с председателем правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

В 19:45 журналисты заметили у отеля Premier Palace машины Кипермана и Богдана. Впоследствии к ним подъехал олигарх Коломойский. Вслед подъехал его бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. Встречались в частной комнате ресторана. Говорили около часа.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о встрече с олигархом Игорем Коломойским, о которой ранее ничего не было известно.

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