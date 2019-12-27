Журналисты сняли тайную встречу Богдана с Коломойским: видеорасследование

25 декабря Андрей Богдан - глава Офиса президента - встречался с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на видеодоказательства, которые обнародовали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

В 18:00 журналисты заметили кортеж Богдана. Он уехал в итальянский ресторан на Печерске. В ресторане Богдан встречался с председателем правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

В 19:45 журналисты заметили у отеля Premier Palace машины Кипермана и Богдана. Впоследствии к ним подъехал олигарх Коломойский. Вслед подъехал его бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. Встречались в частной комнате ресторана. Говорили около часа.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о встрече с олигархом Игорем Коломойским, о которой ранее ничего не было известно.