В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции: кому и за что будут платить

Получить вознаграждение за то, что разоблачил коррупционера, сможет каждый украинец с 1 января 2020 года, ведь изменения в законе "О предупреждении коррупции" уже вступили в силу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Голос Украины" .

Отныне закон гарантирует право обличителя коррупции на вознаграждение. Но есть несколько условий. Так, размер неправомерного вознаграждения, которое взяло другое лицо, не должен превышать 5000 необлагаемых минимумов. Это почти 10 миллионов гривен. Размер вознаграждения, которое можно получить после того, как сдал взяточника в правоохранительные органы, определяет суд. Обычно, это 10% от взятки. В то же время она не может превышать 15,5 миллионов гривен, то есть 3000 минимальных заработных плат.

Сообщение о коррупции можно подавать анонимно. Если факт взяточничества не подтвердится, человек, сообщивший о нем, освобождается от юридической ответственности.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Хмельницкой области сотрудники СБУ задержали полковника - начальника одного из отделов Министерства обороны - на получении взятки в 120 тысяч гривен.