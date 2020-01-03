У экс-нардепа "козака" Гаврилюка обнаружили особняк в Карпатах: фото и видео

Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк построил трехэтажный особняк в Прикарпатье, который со всеми постройками занимает 550 кв. м.

Соответствующие фото и видео публикует издание TK Media.

На видео, которое снял журналист четко слышно, как местная жительница говорит о том, что дом принадлежит "Гаврилюкам". Дальше эти же женщины спрашивают у журналиста: "Едет ли он к Гаврилюкам в гости?".

Позже журналист приезжает на саму стройку и показывает дом, который строит нардеп. Он спрашивает у рабочего на месте ли Михаил Гаврилюк. Рабочий представляется братом тестя Гаврилюка и звонит уточнить у своего брата Ивана, отца супруги Гаврилюка, когда будет на месте хозяин дома.

Отметим, что в августе 2019 года, подавая декларацию перед увольнением с должности, Гаврилюк задекларировал 381 тысяч гривен заработной платы, как народный депутат Украины. Из декларации Гаврилюка следует, что у него нет других доходов и денежных сбережений. Супруга экс-парламентария задекларировала 6880 гривен помощи от государства при рождении ребенка. Из декларации можно сделать вывод, что супруга нардепа не работает и не имеет других доходов.

При этом, в декларации нардепа отсутствует информация о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении показанным журналистом участком.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты показали элитное имение Ляшко.