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В США рассказали об оружии для Украины в 2020 году

суббота, 04 января 2020, 21:29
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В США хотят продолжить диалог с Киевом по поводу того, какие виды вооружения необходимы украинским воинам.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

"Такие обсуждения продолжаются. Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокоммуникационное оборудование", - заявил бывший временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

Американский представитель добавил, что оружие, которое США поставит в 2020 году, станет важным компонентом для того, чтобы "Украина могла защищаться от россиян". Однако он отметил, что Конгрессу важно увидеть, как Украина использует американское оружие в борьбе с Россией и успешно ли продвигает реформы.

Как сообщал "Апостроф", ранее Сенат США принял законопроект, предлагающий увеличить помощь на безопасность Украине до $300 млн.

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