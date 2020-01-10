"ГАСИ собирает друзей": блогер назвал новых скандальных лиц, присоединившихся к инспекции

Новый руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Елена Костенко назначила своими советниками лиц, ранее фигурировали в скандалах в строительной отрасли.

Об этом написал журналист Сергей Иванов в блоге на "Цензор.НЕТ".

Так, одним из советников стал Александр Сергиенко, бывший руководитель одного из управлений ГАСИ под руководством Кучера, что, по данным журналистов, является автором схемы "5долларов с квадратного метра". Также он был замечен в сотрудничестве с братьями Горовыми. С Сергиенко в инспекцию пришел его бывший заместитель Александр Воробьев и партнер строительно-девелоперской компании BD Holding, застройщик Владимир Родин, который имеет связи в Офисе президента.

"Таким образом, кроме Горовых, вокруг ГАСИ вырисовывается следующая конфигурация "смотрящих": фактический руководитель - Родин, главный схемщик и "кассир" - Сергиенко, исполнитель - Костенко. Нормальная кадровая реформа за свои деньги, точнее наши деньги", - отметил журналист.

Сергей Иванов также отметил обновления в имущественном состоянии руководителя ГАСИ Костенко - у нее, по его словам, появился новый элитный автомобиль.

В последние месяцы кипят страсти по поводу назначения руководства ГАСИ. Эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба отметил, что изначально победителем конкурса на главу ГАСИ был определен Александр Строкач. Но на заседании правительства 18 декабря без объяснений объявили о новом конкурсе на главу ГАСИ. После проведения в Минрегионе собеседования с финалистами, победителя не определили, о чем Кабмин уведомили, а потому правительство обязано объявить новый конкурс на эту должность. Кроме того, согласно Закону Украины "О государственной службе", результаты конкурса публикуются не позднее 45 дней со дня обнародования информации о проведении конкурса.

"Вопреки Закону, после "кулуарных договоренностей" победителем определили Елену Костенко. В отсутствие председателя ГАСИ она становится единственным главой органа. Теперь строительной отраслью руководит 32-летняя девушка с опытом работы в Минобразования!", - заявляет эксперт.