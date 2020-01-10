RU  UA  EN

пятница, 10 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 января

17:07
В популярном московском парке загорелся аттракцион: видео ЧП
16:40
В Украине провели испытания обновленного боевого самолета: фото
16:38
Семья Меган Маркл осудила решение королевской пары начать независимую жизнь
16:20
Знаменитый вулкан Попокатепетль снова проснулся: видео извержения, снятые с земли и космоса
15:50
Брэд Питт поблагодарил известного актера, который помог ему справиться с алкоголизмом
15:48
В Киеве в многоэтажке нашли мертвыми трех мужчин: фото
15:34
Суд принял резонансное решение по главному фигуранту дела Шеремета: фото и видео
15:31
Украинский фильм победил на фестивале хорроров в Лос-Анджелесе - о чем он
15:15
Суд принял решение по банде киевских подростков, убивших мужчину на Рождество: фото и видео
15:15
Умер бандит, в покушении на которого подозревают фигурантов дела Шеремета
15:03
Экс-возлюбленный Заворотнюк показал, чем занимается в Крыму
15:00
Украинского топ-политика заметили на курорте в Таиланде: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"ГАСИ собирает друзей": блогер назвал новых скандальных лиц, присоединившихся к инспекции

пятница, 10 января 2020, 17:08
переглянути новину українською

Новый руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Елена Костенко назначила своими советниками лиц, ранее фигурировали в скандалах в строительной отрасли.

Об этом написал журналист Сергей Иванов в блоге на "Цензор.НЕТ".

Так, одним из советников стал Александр Сергиенко, бывший руководитель одного из управлений ГАСИ под руководством Кучера, что, по данным журналистов, является автором схемы "5долларов с квадратного метра". Также он был замечен в сотрудничестве с братьями Горовыми. С Сергиенко в инспекцию пришел его бывший заместитель Александр Воробьев и партнер строительно-девелоперской компании BD Holding, застройщик Владимир Родин, который имеет связи в Офисе президента.

"Таким образом, кроме Горовых, вокруг ГАСИ вырисовывается следующая конфигурация "смотрящих": фактический руководитель - Родин, главный схемщик и "кассир" - Сергиенко, исполнитель - Костенко. Нормальная кадровая реформа за свои деньги, точнее наши деньги", - отметил журналист.

Сергей Иванов также отметил обновления в имущественном состоянии руководителя ГАСИ Костенко - у нее, по его словам, появился новый элитный автомобиль.

В последние месяцы кипят страсти по поводу назначения руководства ГАСИ. Эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба отметил, что изначально победителем конкурса на главу ГАСИ был определен Александр Строкач. Но на заседании правительства 18 декабря без объяснений объявили о новом конкурсе на главу ГАСИ. После проведения в Минрегионе собеседования с финалистами, победителя не определили, о чем Кабмин уведомили, а потому правительство обязано объявить новый конкурс на эту должность. Кроме того, согласно Закону Украины "О государственной службе", результаты конкурса публикуются не позднее 45 дней со дня обнародования информации о проведении конкурса.

"Вопреки Закону, после "кулуарных договоренностей" победителем определили Елену Костенко. В отсутствие председателя ГАСИ она становится единственным главой органа. Теперь строительной отраслью руководит 32-летняя девушка с опытом работы в Минобразования!", - заявляет эксперт.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина и Финляндия в мировом тренде: почему нации поддерживают молодых премьеров

Кодекс "под кого-то": кому хотят отдать надзор за электронными коммуникациями в Украине

Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрали­зацией

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: