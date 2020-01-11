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Генпрокурору и его подчиненным подняли зарплаты: названы суммы

суббота, 11 января 2020, 10:28
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Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка за декабрь получил более 93 тысяч грн заработной платы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Правительственный портал".

Месячный должностной оклад первого заместителя генерального прокурора - 89,3 тысячи гривен, заместителя - 86,4 гривен, начальника департамента - 40,3 тысячи гривен, начальника управления - 38,6 тысяч гривен, начальника самостоятельного отдела - 36,8 тысяч гривен.

Руководитель областной прокуратуры получать 38 тысяч гривен, его первый заместитель - 36,3 тысяч гривен, заместитель - 34,5 тысяч гривен, начальник управления - 32 тысячи гривен, его заместитель - 30,8 тысяч гривен, прокурор прокуратуры 23 тысячи гривен.

Как сообщал "Апостроф" ранее, более 110 тысяч гривен зарплаты за три месяца получил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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