Генпрокурору и его подчиненным подняли зарплаты: названы суммы

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка за декабрь получил более 93 тысяч грн заработной платы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Правительственный портал".

Месячный должностной оклад первого заместителя генерального прокурора - 89,3 тысячи гривен, заместителя - 86,4 гривен, начальника департамента - 40,3 тысячи гривен, начальника управления - 38,6 тысяч гривен, начальника самостоятельного отдела - 36,8 тысяч гривен.

Руководитель областной прокуратуры получать 38 тысяч гривен, его первый заместитель - 36,3 тысяч гривен, заместитель - 34,5 тысяч гривен, начальник управления - 32 тысячи гривен, его заместитель - 30,8 тысяч гривен, прокурор прокуратуры 23 тысячи гривен.

Как сообщал "Апостроф" ранее, более 110 тысяч гривен зарплаты за три месяца получил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.