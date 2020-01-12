Команде Зеленского указали на крупную ошибку, дающую фору войскам Путина

Команда президента Владимира Зеленского допускает один стратегически важный промах в борьбе с агрессией России, который заключается в ликвидации срочной службы в Украине.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

"Проблема этой власти в том, что они не могут перейти к системному строительству. Они по-прежнему движутся от аплодисментов до аплодисментов, от PR-хода до PR-хода, в том числе, в военном отношении. Один из самых глубоких провалов – это решение ликвидировать срочную службу. Потому что Украина, будучи окруженной Россией с трех четвертей своей территории, не может себе позволить роскошь отказаться от срочной службы. В таком случае не будет обученного военного резерва. Хотя они говорят о том, что мы заменим это территориальной обороной. Но в территориальную оборону тоже должны идти подготовленные люди. Где же их брать?" – задается вопросом он.

По его словам, Зеленский не любит военных. Именно поэтому, по его мнению, "сейчас ветераны и волонтеры стали маргиналами. Хотя до этого они пять лет были в фаворе, главной общественной силой, наиболее распиаренной, наиболее значимой, пользующейся наибольшим доверием".

"Кроме того, он не любит тему войны и ничего с собой не может поделать. И его очень удачно пугают зловещим заговором военных и волонтеров, инспирированным Порошенко. И он, я так понимаю, склонен в это верить. Это порождает специфические отношения в обществе. Сейчас возобладала публика, которая не любит армию, не любит войну, а любит обвинять Украину в том, что мы сами негодяи. К ним активно прислушиваются", - добавляет эксперт.

Для Арестовича остается непонятным, почему на фоне того, что Швейцария имеет срочную службу, Польша увеличивает армию в два раза, но украинцы говорят, что "нам это не надо".

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Путину можно пообрубать руки, но ведется сложная игра - Алексей Арестович.