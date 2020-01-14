Снять с рассмотрения до референдума: Тимошенко назвала требование по проекту о рынке земли

Верховная Рада должна рассматривать земельный закон по процедуре, указанной в Меморандуме, и не вносить закон в сессионный зал до проведения референдума.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.

"Требуем, чтобы руководство Верховной Рады и комитетов заслушали аграриев. Нужно собрать совещание лидеров фракций и заставить аграрный комитет вернуться к выполнению Меморандума и к обсуждению и проведения всеукраинского референдума, снять закон о продаже земли с рассмотрения. Верю, что парламент на это способен", - подчеркнула Тимошенко.

Глава "Батькивщины" напомнила, что перед Новым годом лидеры фракций поддержали Меморандум, где четко указан правовой режим рассмотрения закона о продаже земли. Впрочем, аграрный комитет пренебрег договоренностями и в нарушение регламента протянул документ ко второму чтению.

"Пока фракции и парламент пошли работать в комитетах и регионах, аграрный комитет перечеркнул этот Меморандум. Они вопреки воле парламента несколькими голосованиями в комитете приняли ко второму чтению закон о распродаже земли. Существует после этого в стране парламентаризм и что значит решение всех фракций, если один господин Сольский смог перечеркнуть это и принять произвольное решение?", - возмутилась Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что тысячи украинских аграриев вышли на протесты, чтобы "не допустить распродажи украинской земли и заставить власть услышать людей".

"Фермеры и аграрии перекрыли центральные автомагистрали. То, что их в этом зале не слышат, не видят и не понимают, - означает, что общество осталось за пределами этого зала. Сейчас тысячи людей вышли на протесты, зная, что при условии принятия закона о распродаже земли, у них шанса жить и работать на нашей земле не существует", - резюмировала Тимошенко.