В Раде сразу двух нардепов поймали на кнопкодавстве: видео

На первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году во вторник, 14 января, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов во время регистрации нарушили требования закона о запрете не личного голосования (кнопкодавства).

Видео и фото, подтверждающие нарушения, допущенные депутатами, опубликованы на сайте общественного движение "Чесно".

Как свидетельствуют кадры видео, нардеп Вадим Новинский после нажатия кнопки на своем месте, делает такое же движение на пульте своего коллеги Мусы Магомедова. Тот позже появился на своем месте, однако зеленая кнопка на пульте Магомедова уже была нажата.

В тоже время народный депутат Дмитрий Шпенов зарегистрировал, кроме себя, отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.





Напомним, что совсем скоро кнопкодавства станет уголовным правонарушением.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, целью которого является обеспечение надлежащего выполнения нардепами полномочий в части обязанности персонального голосования.