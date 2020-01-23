Бюджеты недополучают колоссальные суммы: депутат Холодов предупредил о последствиях картельного сговора на табачном рынке

Государство и местные бюджеты недополучают сотни миллионов гривен налогов из-за картельного сговора на рынке табачной продукции.

Об этом в интервью "Гордон" рассказал народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов.

"Теряют все: розница – прибыли и рабочие места, оптовики не могут развивать сегмент. Данные есть в решении Антимонопольного комитета от октября 2019 года", - рассказал депутат.

Он заявил, что поддерживает позицию президента по демонополизации табачной отрасли, поскольку из-за монополии страдают граждане. По его словам, прошло 2,5 месяца с момента встречи президента с представителями табачных компаний-производителей, а решения вопроса по созданию равных условий на рынке нет.

"Они оплачивают существование монополий из своего кармана – в одной пачке сигарет за 40 гривен стоимость монополии – 3 грн. Умножьте это на 365 дней в году и на количество курильщиков в Украине… Производители пообещали, что монополии на рынке не будет - но начались политические игры вокруг подписания какого-то Меморандума о путях развития отрасли в Украине", - пишет в Facebook Холодов.

Депутат отмечает, что компании, которые решением АМКУ (от 10.10.2019 №697-р) признаны участниками картельного сговора, получили возможность использовать Меморандум для защиты в судах и оспаривать штраф в 6,5 млрд грн, и других результатов документ не дал. По его мнению, также нет выхода из конфликта между монополистами с одной стороны и розничной торговлей – с другой.

"Проблему пытались решить внесением поправки №8 к законопроекту 1049, которая устанавливала единые торговые наценки для опта – 7% и 13% - для розницы. Законопроект поддержали. По словам производителей, это - "нерыночный метод", и это защита монополии. Даже если будет политическая воля отменить поправку, то решение можно будет принимать после ликвидации монополии на рынке", - заметил он.

Меморандум содержит нормы, которые противоречат решениям АМКУ, считает Холодов. Политик считает выходом необходимость выполнения требований законодательства, Решения и Рекомендации АМКУ и обеспечить выполнение указаний президента о создании равных условий на рынке.

Отвечая на вопрос о поправке в законопроект №1049, после принятия которой начались скандалы, Холодов сообщил, что его коллега Александр Дубинский подал предложение, чтобы законодательно разделить маржу между оптовиком и розницей, чтобы все зарабатывали одинаково. Табачное лобби устроило скандал, угрожали закрыть фабрики и так далее.

"Это был шантаж. Правка Дубинского №8 к законопроекту №1049 стала "правкой Холодова", а затем зажила своей жизнью и стала мемом", - рассказал депутат.

Также он отверг причастность к инициативе о повышении акциза на табак для нагревания для систем IQOS и GLO, хотя считает, что повышение стоимости любых табачных изделий будет способствовать оздоровлению населения. Что касается скандалов, то депутат связал их со своей политической карьерой, а не фактами. Он допустил, что атака могла быть связана не только с табачным рынком, но и с креслом главы КГГА, которое, как считают некоторые эксперты, Холодов может занять после местных выборов.