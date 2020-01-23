"Хочет в наглую бюджет делить": в Раде "слугу народа" подловили за скандальной перепиской

Народного депутата Украины от президентской партии "Слуга народа" Павла Павлиша подловили за скандальной перепиской с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.

Об этом сообщают "Комментарии".

Так, в переписке Семиволос отмечает, что некий "Миша", а единственный нардеп в профильном комитете - глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, намерен "в наглую делить бюджет".

В свою очередь, Павлиш советует Семиволосу не выполнять "бредовые команды" и "включать дурака". На что Семиволос ему отвечает, что "если хочет усидеть в кресле" – нужно выполнять.

Полная стенограмма переписки:

Павлиш: "Привет, как дела?";

Семиволос: "Так себе";

Павлиш: "А что случилось?";

Семиволос: "Миша за**бал до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды";

Павлиш: "Так не выполняй, включай дурака";

Семиволос: "Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))";

Павлиш: "понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с М*** пойдем, они хорошие…".

Следует отметить, что нардеп Павлиш не впервые попадает в скандал с перепиской на телефоне. Так, 13 ноября, во время перепалок вокруг открытия рынка земли, Павлиш рассматривал в сессионном зале фото с обнаженными девушками.

Михаил Радуцкий является основателем частной медицинской клиники "Борис", ранее его называли одним из вероятных кандидатов на должность главы Министерства здравоохранения.