RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 января

15:32
В Украине из-за "аномального" тепла начали распускаться подснежники, фото
15:29
Сколько украинцев уехали из страны и не вернулись за 10 лет: названа впечатляющая цифра
15:24
В Киеве остановленный за нарушение ПДД водитель устроил стрельбу, видео
15:08
В Давосе наказали "героя парковки" из Украины, оставившего авто на тротуаре: фото
15:06
Ситуация сложная: в Украине сделали тревожное заявление о пенсиях и озвучили цифры
15:00
Как выглядит новый Холостяк: авторы шоу представили главного героя 10 сезона
14:50
Суд принял неожиданное решение по аппеляции Кузьменко по делу Шеремета: видео
14:45
Суд над Харви Вайнштейном: истории женщин, из-за которых ему грозит пожизненное заключение
14:39
Кабмин собирается раскрыть данные об официальных доходах украинцев: что происходит
14:32
В Украину не пустили трех политиков из России: подробности
14:32
В оккупированном Крыму мужчина устроил резню в здании горадминистрации, видео
14:26
В НАБУ заявили о раскрытии преступной "схемы" на 54 млн: вручены шесть подозрений
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Туризм за госсредства и назначения друзей: СМИ раскрыли новые подробности схем в "Укроборонпроме"

четверг, 23 января 2020, 14:48
переглянути новину українською

Чиновник из структур "Укроборонпрома" Егор Москалец по данным из открытых источников более десятка раз летал в Республику Индонезия и заключил только один контракт на ремонт истребителей.

Об этом говорится в публикации издания "Антикор".

Журналисты связывают такую работу чиновника с тем, что его покровителем является его собственный отец Москалец А.П. - бывший руководитель управления стратегических разработок СНБО. Он известен в оружейном бизнесе, и, по данным журналистов, может обеспечить "неприкосновенность" сыну и его другу, генеральному директору ГП ДГЗИФ "Укринмаш" Шрамко Ю.Л.

В издании отмечают, что индонезийские компании "PT Indo Aero Industry", "PT Egi Inovasi Nusantara" и "PT Egi Resources", руководство которых после знакомства "с методами и способами ведения бизнеса Шрамко Ю.Л. и Москальцом Е.О .", отказались от контактов с названными лицами и продолжили работу с другими украинскими экспортерами.

После этого Москальца, Шрамко и господина Высоцкого обвинили в незаконной контрабанде авиачастей и бронетехники со складов России в арабских и азиатских странах.

В то же время реальные владельцы ООО "НПК" Техимпекс ", ООО" ПРОМ-ТЕХНО ГРУППА "Кравченко и Терехов, которых обвиняли в доведении до банкротства ГП ДГЗИФ "Укринмаш", сохранили свои посты. Также было "незаметно протянуто" без конкурса назначение руководителя ГП "Укроборонсервис" Воронина В.А., который руководил ГП "Киевский бронетанковый завод", ГП "завод "Генератор", ОАО "Киевский завод "Радар". Назначение, по данным журналистов прошло с участием Шрамко Ю.Л. и под протекцией Москальца А.П. и заместителя министра обороны Януковича, фактического собственника ООО "Оборонительные технологии" Пляцука Д.Л.

Новый директор ГП "Укроборонсервис" уже сообщил о намерении провести сокращение численности работников и уплотнения производственных площадей. Как считают в СМИ, целью таких действий является перераспределение ассигнований на ремонт и обслуживание комплексов ПВО Вооруженных Сил Украины по программе государственного оборонного заказа.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Закулисный договорняк: куда приводит "молчаливая политика" власти

Турборежим сломался - почему Рада тормозит принятие важных законов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: