Туризм за госсредства и назначения друзей: СМИ раскрыли новые подробности схем в "Укроборонпроме"

Чиновник из структур "Укроборонпрома" Егор Москалец по данным из открытых источников более десятка раз летал в Республику Индонезия и заключил только один контракт на ремонт истребителей.

Об этом говорится в публикации издания "Антикор".

Журналисты связывают такую работу чиновника с тем, что его покровителем является его собственный отец Москалец А.П. - бывший руководитель управления стратегических разработок СНБО. Он известен в оружейном бизнесе, и, по данным журналистов, может обеспечить "неприкосновенность" сыну и его другу, генеральному директору ГП ДГЗИФ "Укринмаш" Шрамко Ю.Л.

В издании отмечают, что индонезийские компании "PT Indo Aero Industry", "PT Egi Inovasi Nusantara" и "PT Egi Resources", руководство которых после знакомства "с методами и способами ведения бизнеса Шрамко Ю.Л. и Москальцом Е.О .", отказались от контактов с названными лицами и продолжили работу с другими украинскими экспортерами.

После этого Москальца, Шрамко и господина Высоцкого обвинили в незаконной контрабанде авиачастей и бронетехники со складов России в арабских и азиатских странах.

В то же время реальные владельцы ООО "НПК" Техимпекс ", ООО" ПРОМ-ТЕХНО ГРУППА "Кравченко и Терехов, которых обвиняли в доведении до банкротства ГП ДГЗИФ "Укринмаш", сохранили свои посты. Также было "незаметно протянуто" без конкурса назначение руководителя ГП "Укроборонсервис" Воронина В.А., который руководил ГП "Киевский бронетанковый завод", ГП "завод "Генератор", ОАО "Киевский завод "Радар". Назначение, по данным журналистов прошло с участием Шрамко Ю.Л. и под протекцией Москальца А.П. и заместителя министра обороны Януковича, фактического собственника ООО "Оборонительные технологии" Пляцука Д.Л.

Новый директор ГП "Укроборонсервис" уже сообщил о намерении провести сокращение численности работников и уплотнения производственных площадей. Как считают в СМИ, целью таких действий является перераспределение ассигнований на ремонт и обслуживание комплексов ПВО Вооруженных Сил Украины по программе государственного оборонного заказа.