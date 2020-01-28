Наказание за наркотики в Украине: названы важные моменты в громкой инициативе Минюста

В Украине хотят повысить порог хранения наркотиков, после которого наступает уголовная ответственность.

Такая идея уже не новая, сообщает "Апостроф". В 2013 году правительство Азарова приняло "Стратегию государственной политики по наркотикам на период до 2020 года".

"Стоит разработать новые стандарты малых, крупных, особо крупных размеров наркотиков в направлении повышения их порогового количества", - значится в тексте документа.

В европейских странах допустимый порог хранения наркотиков, за которым наступает уголовная ответственность, значительно выше, чем в Украине. Рассмотрим на примере марихуаны: если в Украине - это до 5 грамм, то в Финляндии - это 15 грамм, в Австрии - 20 грамм, Португалии - 25 грамм, Нидерландах - 30 грамм.

Однако противники такой стратегии отмечают, что в случае вступления закона в силу, очередь за дозой растянется от Львова до Мариуполя. По их мнению, в отличии от Европы, украинцы сразу захотят себе купить наркотиков.

Утверждать, что после изменения приказа №188 большинство украинцев вдруг захотят стать наркоманами, конечно, некорректно, ведь ответственность - как административная, так и уголовная, никуда не девается, и даже не облегчается. Например, если малыми размерами марихуаны будут считать не 5 грамм, как сейчас, а 10 или 15 грамм, то все равно отвечать перед законом придется.

В то же время аргумент, что "барыгам" станет легче, если без риска для свободы (только для кошелька) станет можно хранить при себе больше наркотиков, с первого взгляда, выглядит разумным. Но все дело в том, что сбыт наркотиков - это стопроцентная уголовная ответственность, и неважно сколько той же конопли продает дилер: 1 грамм или 1 килограмм.

"Изменения в приказе не касаются сбыта наркотиков. Статья 307 предусматривает наказание вне зависимости от количества. Поэтому "нормализация" порогов небольших количеств в приказе Минздрава - совершенно рациональный путь и единственно эффективный способ перенаправить ресурсы полиции на раскрытие реальных преступлений", - сказал представитель ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" Тарас Ратушный.

Реальные преступления – это, конечно же, сбыт наркотиков, то есть причина проблемы незаконного оборота.

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