RU  UA  EN

пятница, 31 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

31 января

18:10
Мне становится все тяжелее: молодая невеста Виктора Павлика пожаловалась на реакцию людей в ее адрес
17:50
Появилось красноречивое видео о нескончаемых провокациях боевиков на Донбассе
17:49
Находится в специальном боксе: появились данные о новом случае возможного заражения коронавирусом в Украине
17:37
Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее в общественных местах: фото подражателей
17:22
В сети появился фрагмент письма принцессы Дианы сыновьям за год до ее смерти
17:10
В Киеве пьяные подростки средь бела дня жестоко избили охранника ТЦ: фото нападавших
16:58
Будущее наступило: в Tesla показали, что видит автопилот, видео
16:39
В Голливуде ввели новые правила для съемок постельных сцен: что изменится
16:35
Заработок на коронавирусе: в союзе потребителей медуслуг рассказали об опасной рекламе препаратов
16:30
"Укрзализныця" устроила неприятный сюрприз для студентов
16:16
Дочь Цемаха отреагировала на новость про смерть отца
16:08
Ведущий шоу Холостяк-10 оценил главного героя нового сезона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бюджет Украины недополучит миллиарды: нардеп Холодов критически оценил работу главы таможни Нефедова

пятница, 31 января 2020, 18:16
переглянути новину українською

Пребывание на должности главы таможни Максима Нефедова может стоить бюджету Украины только в январе 8 млрд гривен, поскольку ежедневно бюджет теряет на таможне минимум 200 млн гривен.

Об этом в Facebook заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Холодов.

Депутат указал, что Нефедов получает по $10 тысяч зарплаты в месяц, ссылаясь на сайт электронного декларирования доходов.

"Я не против высоких зарплат – но платить их нужно за результаты. Нефедову - за выполненный план по таможенным сборам. Не можешь выполнять задачи – иди в НГО и делай презентации со слайдами", - пишет политик.

Он утверждает, что в данный момент на одесской таможне-полный развал, потому что туда "назначали старых смм-щиков".

Также обеспокоенность вызывает другое назначение Нефедова – Юрия Савчука на должность и.о. начальника таможенного поста в аэропорту "Жуляны". По его информации Нефедов обещал разобраться, но пока не сделал этого, поэтому политик написал ему официальный депутатский запрос.

"Юрий Савчук – фигурант как минимум двух уголовных дел, связанных со взятками и схемами минимизации таможенной стоимости. Однако это не помешало ему получить должность на таможне". Ответ Нефедова депутат обещает опубликовать.

Народный депутат получил информацию и о других злоупотреблениях во вверенном Нефедову ведомстве.

"Как только я начал говорить про провалы и коррупцию на таможне - мне начали писать люди, которые работают на таможенных постах и видят, как обворовывают бюджет Украины. Решил, что буду публиковать такие сообщения, писать депутатские запросы и заявления в ГБР по каждому факту. Обращаюсь к главе таможни Максиму Нефедову - если вы не знаете об этих схемах – вот вам информация, разбирайтесь. Если знаете – то почему ничего не делаете?", - отметил он.

Андрей Холодов описывает "цветочную" схему, которая наносит ущерб государству минимум 500 тыс гривен с каждой машины, ввозящей цветы в Украину.

"100 машин в месяц! Ущерб колоссальный! Но это данные за прошлый год. Ситуация сейчас еще хуже. Так же обстоит вопрос и с одеждой, тканью, с нефтепродуктами вообще отдельная история, на рынке 50 процентов левака! Рисуют инвойсы и нет никакого наказания!", - утверждает депутат.

Холодов уверен, что побороть коррупцию можно введя уголовную ответственность за подделку документов и нанесенный ущерб государству.

"Власть, которая не навела порядок на таможне (это как перерезанная артерия), "умирает", - отметил он.

Холодов описал схему на минимум 600 млн гривен в год – ввоз импортных цветов. По его словам, 600 млн грн заложено в бюджете на покупку автобусов для опорных школ по всей стране. Андрей Холодов, кроме депутатского запроса и заявления в ГБР, готовит также и изменения в законодательство, чтобы устранить пробел в тарифном регулировании.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: