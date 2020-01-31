Бюджет Украины недополучит миллиарды: нардеп Холодов критически оценил работу главы таможни Нефедова

Пребывание на должности главы таможни Максима Нефедова может стоить бюджету Украины только в январе 8 млрд гривен, поскольку ежедневно бюджет теряет на таможне минимум 200 млн гривен.

Об этом в Facebook заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Холодов.

Депутат указал, что Нефедов получает по $10 тысяч зарплаты в месяц, ссылаясь на сайт электронного декларирования доходов.

"Я не против высоких зарплат – но платить их нужно за результаты. Нефедову - за выполненный план по таможенным сборам. Не можешь выполнять задачи – иди в НГО и делай презентации со слайдами", - пишет политик.

Он утверждает, что в данный момент на одесской таможне-полный развал, потому что туда "назначали старых смм-щиков".

Также обеспокоенность вызывает другое назначение Нефедова – Юрия Савчука на должность и.о. начальника таможенного поста в аэропорту "Жуляны". По его информации Нефедов обещал разобраться, но пока не сделал этого, поэтому политик написал ему официальный депутатский запрос.

"Юрий Савчук – фигурант как минимум двух уголовных дел, связанных со взятками и схемами минимизации таможенной стоимости. Однако это не помешало ему получить должность на таможне". Ответ Нефедова депутат обещает опубликовать.

Народный депутат получил информацию и о других злоупотреблениях во вверенном Нефедову ведомстве.

"Как только я начал говорить про провалы и коррупцию на таможне - мне начали писать люди, которые работают на таможенных постах и видят, как обворовывают бюджет Украины. Решил, что буду публиковать такие сообщения, писать депутатские запросы и заявления в ГБР по каждому факту. Обращаюсь к главе таможни Максиму Нефедову - если вы не знаете об этих схемах – вот вам информация, разбирайтесь. Если знаете – то почему ничего не делаете?", - отметил он.

Андрей Холодов описывает "цветочную" схему, которая наносит ущерб государству минимум 500 тыс гривен с каждой машины, ввозящей цветы в Украину.

"100 машин в месяц! Ущерб колоссальный! Но это данные за прошлый год. Ситуация сейчас еще хуже. Так же обстоит вопрос и с одеждой, тканью, с нефтепродуктами вообще отдельная история, на рынке 50 процентов левака! Рисуют инвойсы и нет никакого наказания!", - утверждает депутат.

Холодов уверен, что побороть коррупцию можно введя уголовную ответственность за подделку документов и нанесенный ущерб государству.

"Власть, которая не навела порядок на таможне (это как перерезанная артерия), "умирает", - отметил он.

Холодов описал схему на минимум 600 млн гривен в год – ввоз импортных цветов. По его словам, 600 млн грн заложено в бюджете на покупку автобусов для опорных школ по всей стране. Андрей Холодов, кроме депутатского запроса и заявления в ГБР, готовит также и изменения в законодательство, чтобы устранить пробел в тарифном регулировании.