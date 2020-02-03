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Президент несет ответственность: Тимошенко высказалась по скандалу со "слугой народа" и собакой

понедельник, 03 февраля 2020, 14:54
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Президент Украины Владимир Зеленский несет персональную ответственность за каждого человека, которого он привел к власти, и должен вызывать к себе депутата Евгения Брагаря и попросить его написать заявление о сложении депутатского мандата.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде, комментируя слова депутата, который посоветовал пенсионерке, которая не может заплатить за коммунальные услуги, продать собаку.

"Мне кажется, что команда президента заняла должности и съела себе мозг. То, что они делают, противоречит не только морали, но и сфере жизни людей. Считаю, что депутат, который от имени партии "Слуга народа" предложил продать домашних животных, чтобы заплатить за коммунальные услуги, надо немедленно лишать мандата", - убеждена Юлия Тимошенко.

Скандальное заявление Евгения Брагаря, уверена политик, это не только позиция отдельного депутата от "Слуги народа", а "философия всей президентской команды, и если этот позорный случай не будет наказан - эта философия станет философией жизни всей страны".

"Слуги народа" заставляют украинцев продавать своих домашних животных, завтра они отменят ограничения на восьмичасовой рабочий день, послезавтра они на 8% увеличивают тарифы. Границы не будет - надо реагировать немедленно!", - призвала Юлия Тимошенко.

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