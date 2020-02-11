Отдадут человеку от Офиса Зеленского: в СМИ рассказали, как назначают главу Комиссии по азартным играм

Орган контроля за игорным рынком в Украине возглавит бизнесмен Борис Баум, связанный с Офисом президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщили журналисты Bihus.Info со ссылкой на источники в ОПУ и комментарий самого Баума.

Отмечается, что Баум до сих пор является гражданином Латвии, несмотря на то, что недавно получил украинский паспорт. Ранее он сотрудничал с российско-украинской группой VS Energy, входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где указанная группа стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Также Баум по информации СМИ, имел в собственности фирму на Кипре, которую связывали с лотереей в России.

Как сообщали СМИ, в последние 15 лет он занимал руководящие должности в ряде компаний, принадлежащих группе под называнием "Лужниковские". Группе принадлежит связка компаний ООО "ВС Энержи Интернешинал Украина", ОАО "Первый Инвестиционный Банк", АО "Парыкс Банк", АО "Балтийский Транзитный Банк". Согласно открытым данным бенефициаров, они принадлежат члену совета РФ Александру Бабакову (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран), президенту спортивного клуба ЦСКА Евгению Гиннеру.

Впервые Бориса Баума заметили в окружении президента в составе рабочей группы по разработке закона о легализации азартного рынка. Тогда и сейчас он называл себя "представителем Офиса Зеленского".

Отмечается, что он выполняет роль "коммуникатора" от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые писали законопроект о его легализации, также он регулярно встречался с менеджерами игорных заведений и консультируется в ОПУ.

По мнению журналистов, Баума привел на Банковую глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который отмечал, что тот был его соседом и "имел опыт управления казино" (вероятно, расположенное в гостинице "Премьер Палас" группы VS Energy).

В Офисе президента указали, что хотели бы видеть Баума во главе Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

"У нас есть к нему доверие. Мое мнение, что это нормальная кандидатура", – сказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, который занимается этим вопросом.

Конкурс на избрание председателя и членов Комиссии в законопроекте, проголосованном в первом чтении, не предусмотрен, Комиссию без конкурса выберет парламентский комитет по финансам и налоговой политике и утвердят в правительстве.

Новый регулятор будет решать, кому давать лицензии, назначать проверки игорных заведений, вводить санкции, и получит финотчетность игроков рынка.

Баум заявил, что не против возглавить новый госорган.

"Если будет такая возможность, будет очень хорошо", - сказал он.

В то же время комитет парламента по вопросам борьбы с коррупцией дважды направлял свои замечания, акцентируя на необходимости провести конкурс. Но депутаты все-таки приняли за основу версию с непрозрачным механизмом избрания руководства комиссии.