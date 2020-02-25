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Продавал имущество в Крыму: в СМИ рассказали, как Сытник скрыл доходы от торговли с оккупантами, документы

вторник, 25 февраля 2020, 15:08
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Директор НАБУ Артем Сытник не указал в декларации факт сделки на оккупированной территории - семья чиновника переоформила земельный участок по российскому законодательству и продала его за рубли.

Об этом свидетельствуют выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы, подтверждающие факт сделки, зарегистрированной оккупационной властью, пишут "Укрновости".

Редакция сайта обратилась в Государственное бюро расследований с сообщением о совершении Сытником правонарушения, связанного с недостоверным декларированием (ст.366-1 УК), что грозит директору НАБУ лишением свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

Журналисты опубликовали копии документов, подтверждающие сделку в оккупированном Крыму семьей Артема Сытника. Речь идет об участке Б-65 (кадастровый номер 8536900000:07:001:0226) в садовом товариществе "Мираж" в Нахимовском районе Севастополя, который его жена оформила на себя по российскому законодательству (новый, российский кадастровый номер - 91:04:007001:139), и продала за 900 тысяч рублей. В 2015 году Анна Сытник, жена Артема Сытника, дала доверенность на право отчуждения имущества гражданке РФ Небывайловой. В тот же день Артем Сытник дал жене согласие на отчуждение участка, что подтверждено документально.

1 августа 2017 регистрационными органами оккупационной власти РФ в Севастополе незаконно зарегистрировано право собственности Сытник Анны Николаевны на земельный участок площадью 0,0416 га в Севастополе. В тот же день Сытники через посредника продали участок за 900 тысяч рублей (продавец - Сытник А.М.), из которых 6600 рублей уплатили в российский бюджет в виде пошлины. Фактически участок был продан еще дороже - за 2 млн рублей, что следует из размещенных объявлениях о купле-продаже. Ни в декларации жены Сытника, ни в декларации самого Артема Сытника операции по отчуждению недвижимости и получении средств от ее продажи в определенные нормами закона сроки отражены не были, как и не были уплачены налоги в Украине.

Ранее главный свидетель в деле о коррупции директора НАБУ Сытника Николай Надейко рассказал, как встречал по просьбе Сытника людей с деньгами из оккупированного Крыма. Эти люди привезли деньги за проданный участок, ночевали у Сытника, и он же отвозил их в аэропорт.

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